محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان شركة نفط الكويت طرحت مناقصة مشروع تركيب أنابيب لإعادة استخدام المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية الكويتية، طبقا لما ورد في وثائق المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



وأضافت المجلة انه من المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 6 الجاري، بينما حددت الموعد النهائي لتقديم العروض في 21 أغسطس المقبل.



وأشارت ميد الى ان شركة نفط الكويت كانت قد طرحت مؤخرا مناقصة لمشروع لتحديث شبكة الغاز والمكثفات في شرق الكويت، حيث من المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاء لهذا المشروع في 13 الجاري، في حين حددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 30 أغسطس المقبل.