اختتم بنك الخليج فعاليات أول مسابقة «داتاثون» في الكويت للمهتمين بالبيانات والتحليلات الرقمية، والتي تواصلت على مدى يومين، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين، وطلاب الجامعات وحديثي التوظيف، الراغبين بالانخراط في هذا المجال والولوج إلى آفاق جديدة في عالم البيانات.



وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من أساتذة في جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الفرق الفائزة بالمسابقة، إذ حصل الفريق الفائز في فئة «برمجة وتصور البيانات» على جائزة قيمتها 1000 دينار، مقابل جائزة قيمتها 500 دينار للفائزين في فئتي «تصوير البيانات»، و«التحليلات الرقمية».



وكانت فعاليات المسابقة قد شهدت 3 ورش عمل تدريبية تم بثها مباشرة عبر «يوتيوب»، بهدف نشر ثقافة البيانات في المجتمع بشكل عام، وذلك تحت إشراف 3 متخصصين من بنك الخليج، وهم مي العويش وفوزان السميط وحيدر المهري.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار مي العويش: «سعدنا كثيرا بحجم الإقبال على المشاركة في هذه المسابقة المتخصصة، من مختلف الفئات فوق سن 18، ما يجعلنا ندرس جديا تنظيم المسابقة سنويا للبناء على ما تحقق من الزخم والإنجازات التي شهدتها النسخة الأولى، لجذب المزيد من الفئات للانخراط في مجال البيانات، لاسيما في ظل الحضور المكثف من شريحتي الشباب والنساء.



وأضافت: ولترسيخ اهتمامه بتطوير مهارات المشاركين اختار بنك الخليج فرق الطلبة التي حققت أعلى نقاط في مجال تحليل وتصميم البيانات، لحضور تدريب ميداني في قسم البيانات في البنك خلال فترة الصيف، لتطبيق ما تعلموه في المسابقة وتجهيزهم لسوق العمل، وهم ضحى الياسين، أروى القطامي، فجر الأحمد، حيدر حاجيه وأفنان الأنصاري.



وأشارت إلى أن مثل هذا النوع من الفعاليات يسهم في تعزيز ونشر ثقافة البيانات في المجتمع، ويزيد عدد المتخصصين، من محللي البيانات، ومطوري التطبيقات، والمهتمين في التجارة الإلكترونية، ومؤلفي المواقع الإلكترونية، وكافة أنواع منشئي المحتويات الرقمية.



ولفتت إلى أن بنك الخليج ضمن جهوده في دعم مسيرة التحول الرقمي، يأخذ على عاتقه مسؤولية المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، ونلتزم باستضافة الفعاليات وتوظيف مواردنا للمساعدة في تطوير مجتمع تكنولوجي محلي، من خلال تعليم وتعزيز معرفة المشاركين بعلم وتصوير البيانات وأحدث تقنيات التحليلات الرقمية، ولهذا فتحنا باب المشاركة أمام جميع المهتمين بالبيانات والتقنيات الرقمية في النسخة الأولى من المسابقة.



وذكرت أن «الداتاثون» يعد واحدة من الخطوات العديدة التي تهدف إلى تزويد المجتمع بمجموعة جديدة من المهارات والتحديات، ما يساعد الأجيال القادمة على توظيف البيانات لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد من خلال البيانات والخدمات الرقمية.