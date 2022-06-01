أطلقت الخطوط الجوية القطرية خيارات جديدة لباقات السفر، متيحة بذلك أمام عشاق كرة القدم إمكانية السفر إلى الدوحة لتشجيع فريقهم المفضل خلال التصفيات النهائية لكأس العالم في شهر يونيو 2022.

وستشهد هذه المباريات الفاصلة، تنافس أربعة منتخبات وطنية ضمن «دور خروج المغلوب»، لتحديد آخر منتخبين يشاركان في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في شهر نوفمبر 2022.



ومن المتوقع أن تكون المنافسة على أشدها لحجز آخر مركزين ضمن التصفيات النهائية للتأهل للبطولة، وستكون بمنزلة فرصة أخرى لإبراز استعداد دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وينصح المشجعون الذين يرغبون بالسفر إلى الدوحة لحضور هذه المباريات، بشراء باقات السفر قبل نفاذ كمية التذاكر، ليستمتعوا بأجواء الإثارة والحماس قبل انطلاق الحدث الكبير في شهر نوفمبر.



وستشارك في هذه المنافسات 4 منتخبات من مختلف اتحادات كرة القدم العالمية. وسيتواجه منتخب أستراليا أو منتخب الإمارات العربية المتحدة، مع منتخب البيرو في 13 يونيو 2022، يلي ذلك مباراة بين منتخب كوستاريكا ومنتخب نيوزيلندا في 14 يونيو 2022، اللذان سيتنافسان بدورهما على المركز الأخير للتأهل لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.



كما ستنطلق مباريات المربع الذهبي القارية قبل مباراة الدور الرابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة في 7 يونيو 2022، والتي ستقام في الدوحة لتحديد الفريق الرابع المتأهل إلى التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.



وتشمل باقات السفر إلى الدوحة، تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية القطرية وتذاكر حضور المباريات وخيارات الإقامة لمدة ليلتين على الأقل.

كما سيحظى المشجعون بإمكانية اختيار حجز إقامتهم الفندقية مع مجموعة فنادق المسيلة الفاخرة، أو فندق هيلتون الريان الدوحة - كوريو، أو فندق هوليداي إن بيزنس.



وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تتطلع الناقلة القطرية للترحيب بجميع المنتخبات والمشجعين في دولة قطر، وتتمنى حظا موفقا لجميع المنتخبات المشاركة التي تسعى إلى التأهل لبطولة كأس العالم.

وتعد مباريات التصفيات النهائية التي تقام في الدوحة بمنزلة فرصة أخرى لإبراز استعداد دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

كما تحث الخطوط الجوية القطرية المشجعين على تجربة خدماتنا الاستثنائية وضيافنا العالمية من خلال حجز باقات السفر لحضور مباريات التصفيات.