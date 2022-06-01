يسعى منتخبا اسكتلندا وأوكرانيا لتجاوز كل منهما الآخر عندما يلتقيان اليوم في الدور نصف النهائي من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر وذلك من المسار الثاني، وتنتظر ويلز الفائز من هذه المواجهة يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية والفائز منهما سيحجز مقعده في المونديال وسيكون في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأميركية.

وسافر المنتخب الأوكراني إلى اسكتلندا أول من أمس بعد التدرب في سلوفينيا خلال الأسابيع الماضية.



ولم يخض العديد من اللاعبين مباريات في الأشهر الماضية، وذلك بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، لكن مدرب المنتخب «الأصفر» أوليكساندر بيتراكوف قال إن فريقه جاهز لمباراة اليوم في غلاسكو، مشيرا إلى رغبة الفريق الكبيرة في خوض اللقاء.

وأضاف بيتراكوف: «اللاعبون في حالة معنوية هائلة، لا حاجة للتأثير عليهم أو قول أي شيء، هؤلاء اللاعبون أصحاب خبرة ويفهمون كل شيء بطريقة صحيحة».



بدوره، قال مدافع فريق شاختار دونتيسك والمنتخب الأوكراني فاليري بوندار في معسكر الفريق بسلوفينيا والذي تضمن ثلاث مباريات ودية: «نحن على أتم الجاهزية لواحدة من أهم المباريات في حياتنا، نحن نعلم لماذا تجمعنا هنا، لماذا نفعل كل ذلك ونتدرب».

من جانبه، يتوقع المدير الفني لمنتخب اسكتلندا ستيف كلارك، أن يكون لاعبو منتخب أوكرانيا على أهبة الاستعداد لملاقاة فريقه رغم ظروف بلادهم منذ 3 أشهر.



وقال كلارك «نحن جميعا نتفهم ونحترم وضعية المنتخب الأوكراني، لحسن حظهم أنهم تمكنوا من مغادرة البلاد وإخضاع لاعبيهم لمعسكر تدريبي».

وختم كلارك بالقول «إنهم يخوضون مباريات وسيكونون مستعدين للمباراة، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي كمدرب لمنتخب اسكتلندا هو التأكد من استعدادنا للمباراة، سيكون كل فريق جاهز للعب».