لم يلتحق قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس بصفوف المنتخب الألماني جراء تعرضه لوعكة صحية، وذلك قبل أيام من المباراة المنتظرة أمام إيطاليا بطلة أوروبا في بولونيا ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



ولم يلتحق رويس الذي احتفل بعيد ميلاده الـ33 الثلاثاء، بزملائه في المقر التدريبي للمنتخب الألماني في بافاريا بسبب ظهور «علامات التهاب»، بحسب ما أفاد الاتحاد الألماني للعبة في بيان.



وأمام «المانشافت» مهمة صعبة في المسابقة القارية، إذ وبعد مواجهة إيطاليا، يستقبل وصيفة بطل أوروبا انجلترا في ميونيخ الثلاثاء المقبل، ثم يلعب بعد 4 أيام خارج دياره أمام المجر قبل أن يستضيف إيطاليا في مونشنغلادباخ في 14 الحالي.



ومن المتوقع أن يلتحق رويس بمنتخب بلاده في الأيام المقبلة في حال تعافى من الوعكة الصحية.



وخاض الجناح الألماني 48 مباراة بقميص بلاده منذ عام 2011، غير ان الحظ جانبه مرات عدة على الصعيد الدولي بسبب الاصابات المتكررة التي تعرض لها.