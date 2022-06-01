يقص منتخبا پولندا وويلز شريط منافسات النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم على ستاد «مييجسكي» في مدينة فوركلاف ضمن منافسات المجموعة الرابعة للفئة الأولى والتي تضم الى جانبهما منتخبا بلجيكا وهولندا.

ويحمل المنتخب الفرنسي لقب النسخة الماضية من البطولة، فيما سبقه المنتخب البرتغالي بتحقيق اللقب الأول. هذا، ووجه المدير الفني لمنتخب پولندا الحالي، تشيسلاف ميتشنيويتش، نصيحة إلى مهاجم فريق بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، حول الوجهة المقبلة بعد إعلان رغبته في الرحيل عن العملاق البافاري.

وأعلن ليفاندوفسكي الإثنين أن مشواره مع بايرن ميونيخ قد انتهى تماما ولا يتخيل وجود أي إمكانية لارتداء قميص بطل الدوري الألماني في المستقبل.

ويبدو أن هناك اهتماما قويا من برشلونة بضم ليفاندوفسكي، ولكن مدرب پولندا لديه رأي آخر في وجهة اللاعب المقبلة وقام بنصيحته خلال المؤتمر الصحافي لمباراة ويلز، حيث قال: «أود ان أرى ليفاندوفسكي في ليفربول، لأنني من مشجعي هذا النادي».



ويدرب ليفربول، يورغن كلوب، الذي سبق وشهد بزوغ نجم «ليفا» في بوروسيا دورتموند في الفترة من 2010 حتى 2014.