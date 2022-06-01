وقّع نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم عقدا نهائيا مع الظهير الأيسر نونو منديز لمدة أربعة أعوام، حيث قام النادي بتفعيل بند في عقد إعارة اللاعب يتيح له الشراء.



وكان المدافع البرتغالي قد انضم إلى سان جرمان بعقد إعارة من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في العام الماضي، وقد كان آخر صفقات النادي خلال سوق الانتقالات التي شهدت ضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي وسيرخيو راموس.



وفي الوقت الذي لم يقدم فيه ميسي وراموس العروض التي كانت منتظرة منهما في أول موسم لهما مع سان جرمان، كان لمنديز حضور ثابت وساعد الفريق في التتويج بالدوري الفرنسي.



وشارك منديز في 37 مباراة مع سان جرمان في كل المسابقات منها 27 مباراة في الدوري الفرنسي، وشارك أساسيا في 18 مباراة وقد ساهم في صناعة 19 فرصة تهديفية وصنع هدفا واحدا.



وكما كان متوقعا، قام سان جرمان بتفعيل البند الذي يتيح له شراء اللاعب، ليصبح أمامه فرصة لتعزيز سجله ضمن صفوف الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.



وتردد أن توقيع عقد نهائي مع منديز كلف سان جرمان 40 مليون يورو (43 مليون دولار) دفعها لسبورتينغ لشبونة.