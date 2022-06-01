أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي انتهت السبت الماضي بفوز ريال مدريد على ليفربول 1-0 في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الفرنسية (باريس).



وكتب الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على «تويتر»، إن اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي اختارت فريق الموسم بدوري الأبطال 2021-2022، وشهدت اختيارات «يويفا» غياب المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول، رغم وصول «الريدز» للمباراة النهائية.



وجاءت التشكيلة المثالية لدوري الأبطال، كالآتي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، أنطونيو روديغر (تشلسي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، أندري روبرتسون (ليفربول)، في الوسط: فابينيو (ليفربول)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، كيفين دي بروين (مان سيتي)، في الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، كريم بنزيمة (ريال مدريد)، وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).



وحصل بنزيمة على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم.