قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لا يمكن «التشكيك» في جدارة الفرنسي كريم بنزيمة بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد أن عزز وضعه كمرشح قوي للجائزة بالفوز مع ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويرى ميسي، الذي توج مع باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي في أول موسم له بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني، أن بنزيمة اقترب بشكل كبير بالفعل من الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعبي في العالم.



وتحدث ميسي عن تتويجه بالكرة الذهبية في 2021، عندما تفوق على لاعب بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي ليحافظ ميسي على الجائزة التي توج بها أيضا في 2019، حيث ألغي حفل الجائزة في 2020 بسبب أزمة جائحة كورونا.



واعترف ميسي بأن ليفاندوفسكي كان جديرا بالجائزة في عام 2020، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه استحق انتزاع الجائزة في عام 2021. وقال ميسي عن تصريحاته في حفل جائزة الكرة الذهبية 2021: «ما قلته في تلك اللحظة كان من قلبي ويعبر حقا عن ما شعرت به». وأوضح: «قلت إنه كان يستحق الكرة الذهبية قبلها، لأن في العام السابق، كنت أراه الأفضل».