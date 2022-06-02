هادي العنزي



يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة في الـ 7 مساء اليوم بنظيره العراقي ضمن تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس آسيا، وتقام جميع المباريات في صالة الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين الفلسطينية.



وتضم المجموعة منتخبات الكويت والعراق وفلسطين مستضيف التصفيات، وتختتم مباريات المجموعة في 4 يونيو الجاري، على أن يغادر وفد الأزرق الأراضي الفلسطينية في الخامس من الشهر ذاته، وقد وصل جنين مساء أمس الأول.



ودخل أزرق «السلة» معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية (عمان)، عقب مشاركته في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة مباشرة، والتقى خلال تحضيره للنافذة الآسيوية مع شقيقه المنتخب الأردني، وتمكن من تسجيل فوز معنوي (69-62).



وأشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس الوفد رشيد العنزي بالتزام لاعبي الأزرق خلال التدريبات اليومية والمباراة الودية، مبديا تفاؤله بتقديم مستويات متميزة في المباراتين المهمتين أمام منتخبي العراق وفلسطين.