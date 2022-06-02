حسم الإسباني رافايل نادال، حامل اللقب 13 مرة، المواجهة التي تجددت للمرة الـ 59 مع غريمه الأزلي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، وجرده من لقبه في رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، في مباراة استمرت لأكثر من أربع ساعات ليبلغ الدور نصف النهائي للمرة الخامسة عشرة في العاصمة الفرنسية.

وتفوق «الماتادور» على غريمه في ساعات الصباح الاولى من يوم الاربعاء 6-2،4-6،6-2،7-6 (4-7) ليثأر من خسارته في نصف نهائي نسخة العام الماضي أمام الصربي الذي ألحق به حينها الهزيمة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس، ليحقق انتصاره الـ 29 على ديوكوفيتش مقابل 30 للصربي.



ويلتقي نادال في دور الأربعة مع الألماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالميا، الفائز على الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز.

وقال نادال بعد الفوز: «أنا متأثر، من الرائع اللعب هنا، شكرا لكم على هذا الدعم، إنه مذهل بالنسبة لي، الجميع يعلم كم من المهم أن ألعب هنا، دعمكم دائما مميز». وكان ديوكوفيتش مرشحا أكثر ربما للفوز على نادال نظرا للمستوى الذي يقدمه مؤخرا، إذ لم يخسر في 22 مجموعة تواليا في سلسلة بدأت منذ دورة روما التي توج بها في وقت سابق من الشهر الجاري معززا رقمه القياسي في دورات الماسترز (38)، قبل أن يخسر أمام نادال.

إلى ذلك، أسقط زفيريف الشاب الواعد ألكاراز، السادس عالميا، بفوزه عليه 6-4،6-4،4-6،7-6 (7-9) ليثأر من خسارته أمامه في نهائي دورة مدريد للماسترز على الملاعب الترابية أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري ليعزز سجله ضده الى 3-1.



ولدى السيدات، بلغت كل من المراهقة الأميركية كوكو غوف، المصنفة 23 عالميا، والإيطالية مارتينا تريفيزان الـ 59 الدور نصف النهائي لإحدى بطولات الـ «غراند سلام» للمرة الأولى في مسيرتيهما، وضربتا موعدا وجها لوجه في دور الأربعة.



كما تأهلت إلى الدور نفسه الپولندية إيغا شفيونتيك بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا، لتلتقي مع الروسية داريا كاساتكينا التي فازت بدورها على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا.