أكد الجناح الدولي الويلزي غاريث بيل أمس رحيله عن ريال مدريد الإسباني في رسالة وداعية شكره فيها على «تحويل حلمي الى حقيقة وأكثر من ذلك بكثير» وفق بيان نشره على تويتر.



وقال ابن الـ 32 عاما الذي كان ضمن تشكيلة الفريق خلال تتويجه السبت بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي 1-0 في باريس، «إني أكتب هذه الرسالة لأشكر جميع زملائي الحاليين والسابقين، والمدربين والطواقم والمشجعين على مساندتي»، مضيفا: وصلت الى هنا قبل 9 أعوام كشاب أراد تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد، أن يرتدي هذا القميص الأبيض العريق، أن يرتدي هذا الشعار على صدري، أن ألعب في سانتياغو برنابيو، أن أفوز بالألقاب وأن أكون جزءا من الذي يشتهر به النادي، وهو الفوز بلقب دوري الأبطال.