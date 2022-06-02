حكم على المدافع الفرنسي لوست هام الإنجليزي كورت زوما الأربعاء بتنفيذ 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، عقابا على تعذيبه قطة في تهمة أقر بارتكابها أمام المحكمة.



وتصدر زوما العناوين في فبراير بعدما نشر له مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في إنجلترا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقام شقيق زوما، يوان الذي يمكن سماعه وهو يضحك في الخلفية، بتصوير ابن الـ 27 عاما وهو يطارد القطة ويهددها بحذائه بعدما قام بركلها وصفعها على رأسها تحت أنظار ابنه البالغ من العمر 7 أعوام.



وقالت القاضية سوزان هولدهام التي أصدرت الحكم صباح أمس، إن الأخوين: «شاركا في هذا الحادث المشين والمستهجن».



وأمر كورت زوما بتنفيذ 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، فيما حكم على شقيقه بـ 140 ساعة، كما تم منع الأخوين من تربية القطط للسنوات الـ 5 المقبلة.



ونتيجة ما قام به المدافع الفرنسي، قرر وست هام معاقبته بـ «أكبر غرامة مالية ممكنة»، وقدرها راتب أسبوعين بقيمة 340 ألف دولار بحسب التقديرات، فيما ارتأت شركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية أن تفسخ عقدها معه.