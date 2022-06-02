أعلن نادي ميلان الإيطالي أمس عن توصله إلى اتفاق لانتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات «إليوت» الى آخر أميركي هو «ريدبيرد»، بعد أيام من عودته إلى قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتتويجه بطلا للمرة الاولى منذ 2011.

قال النادي اللومباردي في بيان إن الصندوقين توصلا الى «اتفاق نهائي لاستحواذ ريدبيرد على مؤسسة آي سي ميلان» في صفقة تقدر قيمتها بـ «مليار و200 مليون يورو»، على أن تكتمل كحد أقصى في سبتمبر 2022.



وأضاف النادي أن «إليوت مانجمنت» الذي استحوذ على النادي في عام 2018 مع نهاية عهد المالك السابق سيلفيو برلسكوني (1986-2017) «سيحتفظ بحصة مالية قليلة وممثلين في مجلس الإدارة».

ويتواجد «ريدبيرد كابيتال بارتنرز» بشكل خاص في قطاع التسويق الرياضي في أميركا الشمالية، وفي صيف عام 2020 استحوذ على 85% من الأسهم في نادي تولوز الذي سيعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسية الموسم المقبل.