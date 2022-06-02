تمكن المنتخب الوطني لرماية التراب المكون من ناصر المقلد وعبدالرحمن الفيحان وطلال الرشيدي من تحقيق المركز الاول في منافسات رماية التراب للفرق، وذلك خلال منافسات بطولة كأس العالم للرماية المقامة في أذربيجان والتي انطلقت الجمعة الماضي وتختتم 7 يونيو الجاري، بمشاركة أفضل رماة وراميات على مستوى العالم، كما تمكن طلال الرشيدي من تحقيق الميدالية الفضية والمركز الثاني في الفردي خلف البطل الأولمبي التشيكي جيري لينك بفارق بسيط.



فعلى صعيد منافسات الفرق، تفوق المنتخب الوطني على جميع الفرق المشاركة واستطاع الفوز في النهائي على المنتخب الأميركي العنيد الذي حل في المركز الثاني وحل ثالثا المنتخب الكرواتي.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي بالمستوى الفني العالي للمنتخب والمجهودات التي يبذلها الرماة من أجل الوصول الى هذا الإنجاز الكبير باسم الكويت.