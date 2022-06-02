افتتحت الشيخة انتصار المحمد معرض الهامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لذوي الهمم في مقهى السالمية الشعبي، وسط حضور لافت لنخبة من الشخصيات الإعلامية والفنية والاجتماعية.



وأعربت الشيخة انتصار عن سعادتها بالتطور الكبير الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها ويديرها ذوو الهمم، مؤكدة أهمية العمل على دمجهم في المجتمع واستثمار خبراتهم وطاقاتهم لتنمية الوطن، وموضحة أن تخصيص معارض لتسويق منتجاتهم مع أقرانهم من أصحاب المشاريع الأصحاء إحدى السبل الناجعة لتعزيز دورهم ومنحهم الثقة بقدرتهم على العطاء والإنجاز.



بدورها، قالت منظمة المعرض نادية المراغي: إن معرض الهامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة من المعارض المتخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ذوي الهمم التي يتم تنظيمها بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، مشيرة إلى انها تستهدف تشجيعهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم عبر التفاعل مع المجتمع وتعريفه بما يتميزون به بغية تحقيق الاستقلال المادي الذاتي لهم.