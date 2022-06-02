السفير الأوكراني: نشكر الموقف الكويتي الداعم لبلادنا في جميع المحافل الدولية وكذلك دعمها المادي للاجئين الأوكرانيين



أسامة دياب



أقام المعهد الفرنسي حفلا موسيقيا خيريا بالتعاون مع فرقة الأحمدي الموسيقية في مقر إقامة السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر، وبحضور السفير الأوكراني د.أوليكساندر بالانوتسا وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية، لإظهار دعمهم وتضامنهم لقضية أوكرانيا العادلة.



وخلال الحفل قالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر في الكلمة الافتتاحية: لقد اجتمعنا جميعا هنا للتعبير عن عميق مشاعر الحزن والتعاطف تجاه الدمار غير المبرر والفظائع التي عانى منها الشعب الأوكراني الذين سقطوا ضد إرادتهم في حرب بربرية من العدوان غير المبرر.



وأضافت: أنا متأكدة من أنني لست مضطرة ولا أحتاج وقتا طويلا لمعرفة سبب اقتناعنا بأن أوكرانيا لديها قضية عادلة، وتستحق دعمنا بالكامل، مشيرة إلى أن أراضي أوكرانيا تمت مهاجمتها واحتلالها من قبل الجيش الروسي بذرائع واهية، دون أي استفزاز من جانبها.



وتابعت: ان وحدة أراضي أوكرانيا، وهوية مواطنيها حتى وجودها كدولة حرة وذات سيادة، كلها أصبحت في خطر، مثلما حدث للكويت قبل 30 عاما، عندما تم غزوها من قبل جار قوي ووحشي، مضيفة «تأثرنا بشدة بالمقاومة البطولية الأوكرانية من قبل الجيش والشعب وكيف تمكنوا من كبح جماح الهجوم الأول».



وأعربت عن اقتناعها بأن أوكرانيا سوف تنتصر في نهاية المطاف، لأنه تتم تعبئتها بالكامل للدفاع عن أراضيها ووجودها، في العديد من الأشكال المختلفة، مثنية على دعم دولة الكويت المبكر والواضح والحاسم لأوكرانيا.



من ناحيته، أعرب السفير الأوكراني لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوستا، عن شكره العميق للسفيرة الفرنسية على إقامة هذا الحفل التضامني مع الشعب الأوكراني في منزلها.



وأضاف في تصريحات على هامش الحفل: ان مثل هذه الفعاليات تظهر الأصدقاء، ومدى وتعاطفهم وتضامنهم مع أوكرانيا وشعبها، لافتا إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قامت بزيارة لأوكرانيا قبل يومين وزارت منطقة بوتشا في ضواحي كييف، حيث وقعت مجازر بحق المدنيين، مما يظهر تضامنهم الكبير مع الشعب الأوكراني.



وذكر أن السفيرة الفرنسية لا تترك أي فرصة تمر في الكويت، من دون أن تظهر دعمها لبلدي.



وجدد شكره للموقف الكويتي الداعم لأوكرانيا في كل المحافل الدولية، وكذلك دعمها ماديا للاجئين الأوكرانيين في رومانيا وپولندا، مشيدا بمواقف وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر والمطالبة بوقف الحرب في أوكرانيا.