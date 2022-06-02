التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب السفير حمد المشعان مع امين المظالم ريتشارد مالانجوم التابع للجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) بشأن تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» وما يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في نيويورك، وذلك استكمالا لجهود وزارة الخارجية الكويتية لرفع اسماء المدرجين من المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب.



وقال السفير المشعان، في تصريح لـ «كونا»، انه بحث مع امين المظالم «ملفات المواطنين الكويتيين المدرجين على قائمة العقوبات»، كما بين «دعم وضمان الكويت لهذه الطلبات المقدمة من اصحاب الشأن».



واضاف السفير المشعان انه وجه دعوة لمالانجوم لزيارة الكويت وذلك لتسهيل عملية جمع المعلومات ومقابلة لجنة اعادة تأهيل الاسماء المدرجة على قوائم مجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب المنبثقة من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي تضم في عضويتها كلا من:



٭ وزارة الخارجية (رئاسة).



٭ وزارة الداخلية (جهاز امن الدولة).



٭ وزارة الصحة (الطب النفسي).



٭ جامعة الكويت (كلية الشريعة)



٭ وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.



٭ النيابة العامة.



يذكر ان السفير المشعان اول مسؤول كويتي يقابل امين المظالم، حيث تمت مناقشه ملفات المدرجين كل على حدة.



هذا، وقد ابدى امين المظالم اعجابه بلجنة اعادة التأهيل التي شكلتها وتشرف عليها وزارة الخارجية الكويتية، حيث شدد السفير المشعان على «حرص الكويت لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت».



يذكر ان امين المظالم هو الشخص المعني بتقييم اي شخص يوضع على قوائم الارهاب الخاصة في مجلس الامن، ومن خلال اللقاء معه وتوجيه الدعوة سيتم تسهيل عملية جمع المعلومات وتسريع عملية اكتمال الطلبات المقدمة من المدرجين، وتحويل الطلبات من لجنة العقوبات الى مجلس الامن الدولي للتصويت من قبل الدول الاعضاء في المجلس.