دارين العلي



قطع فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التيار الكهربائي عن عدد من قسائم الشويخ الصناعيــــة لمخالفتهـــا للقرارات المنظمة ولتعديها على الشبكتين المائية والكهربائية.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الحملة على المنطقة كانت بالتعاون مع اللجنة المشتركة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وعدد من الجهات المعنية في الدولة، حيث رصد الفريق عددا كبيرا من التعديات، قام على أثرها بتحرير محاضر ضبط وإثبات حالة وفصل التيار عن المخالفين. وقال ان الحملات مع اللجنة المشتركة على المدن الصناعية مستمرة لرصد التعديات ووضع حد للمخالفات فيها كل في نطاق عمله. وأكد الشمري ان حملات الفريق متواصلة وعلى مختلف القطاعات ولن يتم استثناء أي جهة أو أي شخص ولن يتم التهاون مع أي من المخالفات أيا كانت.