دارين العلي



بدأت الأحمال الكهربائية تشهد ارتفاعا ملحوظا مع ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 44 درجة مئوية، وقد سجل المؤشر الكهربائي امس ارتفاعا بلغ 13900 ميغاواط في ظل وجود احتياط بلغ حوالي 1100 ميغاواط، منذرا ببدء موسم الذروة الذي عادة ما تتحضر له الوزارة مع بداية يونيو من كل عام. وقالت مصادر ان الإنتاج الكهربائي مطمئن وأن عمليات الصيانة تمت على مختلف المحطات سواء الإنتاج أو النقل والتوزيع، لافتا إلى ان ارتفاع الأحمال متوقع في الفترة الحالية ويمكن ان تصل الأحمال إلى أكثر من 16500 ميغاواط وفق القياسات التي تعتمدها الوزارة.