عاطف رمضان



أعلن المعهد الاميركي للخرسانة ـ فرع الكويت عن جوائز الانجاز والتميز للعام الحالي في حفل أقامه برعاية وحضور وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، ونال مبنى كلية الهندسة والبترول الجديد التابع للبرنامج الإنشائي لجامعة الكويت (صباح السالم) جائزة افضل مشروع انشائي، وذلك بعد أن قام عضو المعهد عبد العزيز ماموجي بعرض المزايا التصميمية للمشروع والمواصفات التي تم تشييده بها، لافتا الى أن المبنى يحقق كافة عناصر المطلوبة ليكون مبنى مميزا ويحصل على هذه الجائزة. ومنحت جائزة التصميم والإشراف الى المكتب الاستشاري العالمي «كامبريج سيفن انترناشيونال»، وجائزة التصميم المتميز للمكتب المحلي دار مستشارو الخليج، وجائزة المقاول الرئيسي للشركة الصينية «ميتالورجيكال كوربيرت»، وجائزة المقاول العام للشركة المحلية خالد علي الخرافي وإخوانه، وجائزة المورد المتميز للخرسانة الجاهزة حصدتها شركة المحلية المسيلة الدولية.



وقدم المعهد وللمرة الثانية على التوالي جائزة الإنجاز لشخصية كويتية يتم اختيارها لمساهماتها لدورها المؤثر في تحقيق التنمية العمرانية وتطوير أسس البناء والتشييد، وكانت هذا العام للمهندس محمد عيد النصار مدير عام بلدية الكويت السابق، حيث تم عرض فيلم وثائقي عن الأعمال التي قام بها خلال فترة توليه منصبه في بلدية الكويت.



وفي كلمته بالحفل وجه مدير فرع المعهد بالكويت د. معتز الهواري الشكر للوزير الموسى، على الرعاية، مضيفا أن هذه الجوائز تمنح من المعهد بالكويت كمنظمة دولية غير ربحية تساهم في تشجيع التطوير التقني ونشر ثقافة المستجدات في عالم تكنولوجيا الخرسانة في مجال التصاميم والانشاءات.



وأشار الهواري إلى أن فرع المعهد في الكويت يهدف إلى توسيع نطاق التعليم والمعرفة والتدريب التقني والبحوث العلمية في هذا المجال بجهود اعضائه وتجميع وتبادل المعلومات لخدمة تطوير جودة التشييد الخرساني والتصاميم المستخدمة في المنشآت وصيانة المنتجات الخرسانية للمباني بكافة انواعها في دولة الكويت.



وفي تصريح صحافي على هامش الحفل، قال عضو المجلس البلدي وعضو مجلس ادارة المعهد الاميركي للخرسانة د. حسن كمال ان الهدف من هذه الجوائز تشجيع المشاريع المميزة في الدولة.



واضاف ان الجائزة الثانية يتم منحها لشخصية مميزة في قطاع الانشاءات بالكويت وايضا في قطاع الخرسانة.