ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، وذلك اعتبارا من 1 يونيو 2022 بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الأحد والأربعاء. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تطلق أولى رحلاتها إلى مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، حيث تعد هذه الوجهة من الوجهات المهمة للغاية في خيارات عملائنا الكرام، وذلك لما تتمتع به هذه الوجهة من معالم سياحية جاذبة للمسافرين ولما تتميز به أيضا من الأماكن التراثية والتاريخية والثقافية العريقة.



وأشار: إن اختيار وجهة الدار البيضاء يأتي مكملا للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات واحتياجات عملائها الكرام، كما أن اختيار هذه الوجهة جاء بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة.



وبين رزوقي أن الخطوط الجوية الكويتية تمتلك أسطولا شابا متنوع الطرازات ومليئا بأحدث التقنيات والتكنولوجيا، وقد تم اختيار طائرة ايرباص A330-800 لنقل الركاب من وإلى الدار البيضاء، حيث تتمتع A330-800 بالعديد من المزايا والخصائص التي تتيح للعملاء الكرام الاستمتاع برحلة سفر مريحة ومرفهة.



حضر حفل افتتاح الوجهة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي وسفير المملكة المغربية لدى الكويت علي ابن عيسى والوكيل المساعد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الإدارة العامة للطيران المدني م.صالح الفداغي، ومدير الإدارة العامة لأمن المطار بالإنابة العميد عيسى الفيلكاوي ومساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد ومساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية د.وليد ابي اللمع وعدد من المسؤولين في الشركة، وشهدت الرحلة الأولى الى الدار البيضاء مرونة وانسيابية في إنهاء إجراءات السفر للمسافرين الكرام وتلبية طلباتهم على أكمل وجه والذين أثنوا بدورهم على خدمة موظفي الخطوط الجوية الكويتية لهم منذ دخولهم إلى بوابات مبنى الركاب رقم 4 ومرورهم على منطقة الوزن وحتى وصولهم إلى بوابة الصعود وتقديم أفضل خدمة لهم على متن طائراتها إضافة إلى حرص الشركة على انضباط مواعيدها في إقلاع رحلاتها ووصولها، كما أبدوا ارتياحهم لاختيار طائرات الخطوط الجوية الكويتية ناقلا لوجهتهم المفضلة.