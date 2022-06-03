علي إبراهيم





في حفل أقيم تحت رعاية سفير النمسا لدى الكويت، ماريان وربا، وبحضور وكلاء السفر وشركاء الأعمال في الكويت، استضافت «طيران الجزيرة» المكتب الوطني النمساوي السياحي للترويج عن السياحة في النمسا، حيث قدم الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في المكتب الوطني النمساوي السياحي، روبرت جروبلاتشر، عرضا عن السياحة في النمسا، وأعلن أنه بإمكان السياح اليوم السفر إليها بسهولة من دون أي قيود متعلقة بفحص PCR أو إلزام التحصين بتطعيم كوفيد-19.

وقال جروبلاتشر: «نتطلع إلى الترحيب بزوار النمسا للاستمتاع بكل ما تقدمه من تاريخ غني وثقافة فريدة وطبيعة خلابة».

وتعد النمسا من الوجهات أكثر شهرة للسياحة في العالم وتحتل المرتبة رقم 11 من بين الدول الأكثر زيارة، حيث زارها أكثر من 150 مليون سائح (يعد السائح المقيم لليلة) في عام 2019، منهم 1.3 مليون سائح من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتمتع النمسا عبر مقاطعاتها الـ 9 بفنادق وشاليهات وبيوت ضيافة جديدة أو مجددة بالإضافة إلى توفيرها العديد من الخيارات السياحية النوعية التي تتراوح بين المشي وركوب الدراجات والمغامرات في طبيعة البلاد، والأنشطة المناسبة للعائلة، والملذات الجبلية الساحرة، والأكواخ الريفية، والأطباق النمساوية التقليدية، والسياحة الفاخرة في جبال الألب، والمنتجعات الصحية في قلب الطبيعة النمساوية الغنية، بالإضافة إلى العديد من التجارب الأخرى.

وأضاف جروبلاتشر: «النمسا هي أيضا واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم بطبيعتها الغنية، كما احتلت المرتبة 11 في مؤشر تنافسية السفر والسياحة في عام 2019، فيما صنفت عاصمتها ڤيينا كأكثر مدينة خضراء في العالم، حيث تتخذ الغابات والأراضي العشبية والمتنزهات والحدائق حوالي نصف مساحتها، إضافة إلى تسميتها بالمدينة ذات أعلى مستويات الجودة للمعيشة لمدة 10 سنوات متتالية». وبالإضافة إلى ڤيينا، تقدم مقاطعات النمسا الـ 8 الأخرى تجارب فريدة من نوعها، أولها مقاطعة فورارلبرغ التي تقع أقصى غرب النمسا على حدود سويسرا وحيث تتواجد منتجعات التزلج وقرى جبال الألب المثالية لرحلات المشي، أما مقاطعة تيرول، فهي تقدم مزيجا من نمط الحياة الحضرية مع المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب، في حين يمكن للسياح في مقاطعة سالزبورغ استكشاف مناجم الملح القديمة وقلاع القرون الوسطى وأيضا أعلى قمم النمسا وأكبر الأنهار الجليدية. وتجمع مقاطعة النمسا العليا بين المدن التاريخية الصغيرة وتشكيلات الحجر الجيري. وكارينثيا هي المقاطعة التي تضم أكثر من 200 بحيرة تتلألأ بمناظر طبيعية تتميز بقمم عالية ووديان من حولها. ويطلق على مقاطعة ستيريا اسم «القلب الأخضر» للنمسا لما تتمتع به من غابات ومزارع عنب. وفي مقاطعة بورغنلاند، يجد السياح مسارات خاصة للدراجات والمنتجعات الصحية وبحيرات للسباحة ومناظر طبيعية. وتمنح مقاطعة النمسا السفلى تجارب فريدة من نوعها في مساحاتها الزراعية ومهرجاناتها الموسيقية التي تقام في القلاع الريفية.

من ناحيته، قال المتحدث باسم طيران الجزيرة: «تطلق الجزيرة وجهة سياحية جديدة لعملائها للاستمتاع بعطلة خالية من القيود هذا الصيف. تعد النمسا وجهة مثالية للاستمتاع بالأنشطة وكذلك بإجازات مريحة ومثالية لجميع أفراد العائلة. نتطلع إلى نقل عملائنا على متن رحلات مباشرة من الكويت إلى ڤيينا ابتداء من يوم 23 يونيو، وتنطلق رحلات «الجزيرة» إلى ڤيينا في يوم 23 يونيو وبواقع رحلتين أسبوعيا كل اثنين وخميس.