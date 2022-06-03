عقدت لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2022 الأربعاء الماضي، وذلك لمناقشة عدة مواضيع على أجندتها، وكان من أبرزها استعراض أهمية البحث العلمي في القطاع الخاص، حيث انه من المعروف ان البحث العلمي يلعب دورا مهما في تعزيز منظومة العلم والتكنولوجيا والإبداع والتي بدورها تمثل ركنا رئيسيا في تعزيز الاقتصاديات الوطنية للدول وخصوصا الدول التي تسعى لتنويع مصادر الدخل فيها او الدول التي تسعى الى التحول لتكوين قاعدة صناعية فاعلة، إذ تعتمد الصناعة بشكل عام على جهود البحث العلمي التي تجريها مراكز البحث التابعة للحكومات او الجامعات او شركات القطاع الخاص.



وتداولت اللجنة السبل الممكن اتباعها لنشر هذا الوعي وتحفيزه في القطاع الصناعي الخاص في الكويت، وكذلك تم تناول استراتيجية العمل في اللجنة لتحقيق أهدافها التي تسعى الى الاطلاع الدائم ومتابعة أهمية التعليم والاقتصاد المعرفي في القطاع الخاص ساعية لدعم دور هذا القطاع بالمشاركة في إنجاز وتطوير المشاريع الحيوية في الكويت.