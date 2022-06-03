تعاون جديد يجمع بين علامة جيب التجارية ويونيفرسال بيكتشرز، وهذه المرة لإطلاق فيلم Jurassic World Dominion الجديد من إنتاج يونيفرسال وأمبلين إنترتينمنت، وهو الفيلم الثالث في السلسلة الملحمية عن العالم الجوراسي، والتي أثارت إعجاب الجماهير في جميع أنحاء العالم لما يقرب من 3 عقود وحصدت أكثر من 5 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم. وسيكون العرض الأول للفيلم في أنحاء العالم يوم 10 يونيو.



وسوف تنطلق الحملة العالمية لعلامة جيب التجارية في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وسوف تشمل الحملة التسويقية في الولايات المتحدة إعلانا تلفزيونيا مدته 30 ثانية، ومحتوى إعلاني تسويقي عبر حسابات التواصل الاجتماعي لعلامة جيب التجارية، ومنها إعلان مدته دقيقة واحدة ولقطات من كواليس إنتاج الإعلان، بالإضافة إلى فعاليات يشارك بها أعضاء Jeep Wave ليكونوا من أوائل حضور عرض الفيلم الجديد في مدن مختارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وعن هذا، يقول أوليفييه فرانسوا، كبير مسؤولي التسويق العالمي في ستيلانتيس: منذ ما يقرب من 30 عاما، تابع جمهور السينما مغامرات د. إيان مالكوم مع الديناصورات في فيلم «جوراسيك بارك» أثناء ركوبه في المقعد الخلفي لسيارة جيب رانجلر موديل 1992.

ولقد قمنا بتكريم هذا المشهد الأيقوني في إعلان يوم نهائي السوبر بول 2018 الخاص بعلامة جيب التجارية، والذي قدم آنذاك الجيب رانجلر الجديدة، باعتبارها امتدادا لعلاقتنا مع يونيفرسال بيكتشرز.

وفي العام 2022، ما زلنا نشهد تطور علامة جيب التجارية حول العالم من خلال مكونات التحسين الكهربائية الإضافية، في الموديلين Jeep Wrangler 4xe وGrand Cherokee 4xe، اللذين أصبحا مرادفين لأي مغامرة، والفارق الطريف هذه المرة أن قائدها مغامر بـ 4 أرجل.



من جانبه، قال كريستيان مونييه، الرئيس التنفيذي لعلامة جيب التجارية: توسعت علامة جيب التجارية بشكل كبير في العقود الـ 3 الأخيرة منذ ظهور السيارة رانجلر لأول مرة في فيلم «جوراسيك بارك»، لقد دخلنا في شريحة سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام، وعززنا بصمة إنتاجنا العالمي، مع طرح الموديل الكهربائي 4xe الذي يشمل Wrangler 4xe، وتصنع علامة جيب التجارية أكثر سيارات الدفع الرباعي قدرة واستدامة في العالم، بما يرضي احتياجات مجتمع جيب العالمي، وهو مجتمع آخذ في الاتساع.



ويقول ديفيد أوكونور، رئيس إدارة العلامات التجارية والشراكات العالمية في يونيفرسال بيكتشرز: عرفت سلسلة أفلام العالم الجوراسي بطابعها الملحمي ومغامراتها المشوقة، ويأتي فيلم Jurassic World Dominion ليمثل الارتقاء إلى مستوى غير مسبوق من المغامرة في هذا العالم الساحر.

ولقد انتقلت علامة جيب التجارية بجمهورنا إلى رحاب مغامرات مذهلة، على الشاشة وخارج الشاشة، منذ عرض الفيلم الأول في عام 1993. ويسعدنا أن نشاركهم هذه المسيرة الناجحة، هذه المرة وفي كل مرة لاحقة.



وخلال دقيقة واحدة، يظهر الإعلان التجاري لعلامة جيب سائق سيارة جيب رانجلر 4xe بينما يعثر على ديناصور كارنوتوروس خرج لتوه من البيضة في فناء منزله ويقرر الاعتناء به، وبصحبة الديناصور الصغير، ينطلق في مغامرات على الطرق الوعرة (والانتقال إلى التشغيل لكهربائي عندما يتطلب الهدوء)، ووسط دهشة الأطفال وذعر الكبار في شوارع الحي، يأخذ الديناصور في نزهة يومية على الطريق، قبل أن يجد والدته خلال مغامرة تخييم.. مع مفاجآت غير متوقعة. فهل كان كل ذلك محض خياله الجامح؟



بالإضافة إلى العرض التلفزيون وعبر منصات التواصل الاجتماعي، تقدم علامة جيب التجارية لأعضاء Jeep Wave فرصة مشاهدة العرض الأول للفيلم خلال فعاليات تجربة القيادة في مدن بجميع أنحاء الولايات المتحدة يوم 8 يونيو، ومنها ديترويت وشيكاغو ونيويورك وميامي ولوس أنجيليس، ويوم 9 يونيو في وارويك، نيو جيرسي. وبرنامج Jeep Wave هو برنامج ولاء ممتاز للمالكين يمنحهم العديد من المزايا المثيرة.