أقامت شركة أعيان العقارية ندوة بعنوان «تطورات السوق العقاري السكني في المملكة المتحدة»، بالتعاون مع شركة جونز لانغ لاسال JLL الاستشارية العقارية.



وتحدث مساعد الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية عبدالله فرقد الصانع، عن قوة وصمود السوق العقاري في المملكة المتحدة في وجه التحديات التي تزامن حدوثها بالوقت نفسه خلال الأعوام الماضية، مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كوفيد، مؤكدا أن السوق البريطاني حافظ على جاذبيته لاستقطاب الراغبين في تملك بيت أو شقة سواء للاستثمار أو السكن الخاص.



وأشار الصانع إلى أن شركة أعيان العقارية أنشأت إدارة الاستشارات العقارية لتقديم الخدمات اللازمة لبيع وشراء الشقق والمنازل هناك، مثل اختيار العقار المناسب، وتعيين الممثل القانوني، والتمويل الإسلامي، والتأثيث، وغيرها بالتعاون مع أهم الجهات المحلية والبريطانية، إيمانا منها بضرورة توافر شركات تسويق عقارية ذات ثقة لتلبية احتياجات السوق الكويتي.



من جانبه، أفاد مدير العقارات السكنية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة JLL، ويل ماكنتوش، بأن هناك أسبابا عدة لرغبة المستثمرين من كل أنحاء العالم بالتملك في المملكة المتحدة، ومن أهمها اعتبار المملكة أكبر مدينة تتحدث باللغة الإنجليزية في أوروبا، إضافة إلى نظام قانوني شفاف يعد ملاذا آمنا للمستثمرين، وكذلك الاستقرار السياسي في ظل التقلبات والتحديات إلى جانب القوة المالية والاقتصادية والسجل الحافل بنمو الأسعار والإيجارات بسبب نقص المعروض من المساكن على المدى الطويل.



ولفت ويل إلى أن القطاع السكني في لندن يعد من الاستثمارات المربحة على المدى البعيد، حيث حقق نموا بنسبة 6.8% خلال الأعوام الـ 30 الماضية معتمدا في قراءته على دراسات من شركة «JLL»، و«MSCI»، و«FTSE RUSSELL».