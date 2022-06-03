ضمن مساعيه المتواصلة لرفع كفاءة موظفيه بأفضل برامج التدريب والتطوير وبالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية، دشن بنك الكويت الوطني برنامجا تدريبيا لموظفي إدارة العمليات بالتعاون مع مؤسسة التدريب العالمية المرموقة Peter Skerritt & Associates.



ويمتد البرنامج التدريبي على مدى شهرين ويضم 19 متدربا ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة النظرية والعملية بأسواق النقد الأجنبي وعمليات الخزينة، لكل من موظفي المكاتب الدعم، والإدارات الأخرى التابعة والمساندة.



جدير بالذكر أن النسخة الجديدة من برنامج ACI العمليات صممت لتوفر مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة، التي تهم موظفي إدارات الخزانة والمخاطر والعمليات المصرفية، حيث تركز على بيئة الأسواق المالية وسعر الصرف الأجنبي ومعدلات الفائدة والسندات إضافة إلى أدوات الدخل الثابت والمشتقات وتطبيقات الأسواق المالية.



وبهذه المناسبة، قالت المسؤولة في إدارة التدريب والتطوير هنوف الجويعد: يؤمن بنك الكويت الوطني بأن موظفيه أهم أصوله، وأن الاستثمار في رأس المال البشري أحد أبرز خطط واستراتيجيات البنك نحو تحقيق الاستدامة، لذلك فإن الوطني لا يدخر أي جهد للارتقاء بأداء موظفيه وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، لصقل مهاراتهم وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على أدائهم الوظيفي.



وأوضحت أن الموارد البشرية للمجموعة تنتهج ومنذ فترة استراتيجية «التعلم المستمر» التي تطبق على مستوى المجموعة بشكل دائم وضمن ثقافة وأجواء تدفع الموظفين لتحقيق النمو الشخصي وتقدر المسيرة المهنية طويلة الأمد لهم بالإضافة إلى مساهمتها في الاستثمار بمواهبهم ومهاراتهم وهو ما يصب في تحقيق نمو مستدام لصالح البنك.



وأضافت أن الاستثمار في الكوادر البشرية يجعل البنك جهة العمل الأكثر جذبا للكفاءات الكويتية في القطاع الخاص، لما يتمتع به من ثقافة بيئة عمل قوية ودعم كبير لموظفيه، يساعدهم على الارتقاء والتطور الدائم وبناء مستقبل وظيفي مستدام.



وأكدت أن الوطني حريص على دعم موظفيه بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية وورش العمل لتطور مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية.



هذا وتتبوأ رؤية بنك الكويت الوطني لتطوير كوادره البشرية مكانة مهمة في صميم خططه الاستراتيجية، وذلك لإيمانه بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها وعلى مستوى الأسواق المختلفة التي يعمل بها.