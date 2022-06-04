عادل الشنان

أكد نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م. حسين الكندري أن موظفي المؤسسة ومهندسيها سيقومون غد الأحد بجولات تفقدية على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوقوف على حالتها وإذا ما كان هناك أي تأثير من عدمه بعد الهزة الأرضية التي ضربت البلاد في فجر اليوم السبت نتيجة وقوع زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي، والذي حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت.



وقال الكندري إن هناك بعض المتعهدين أو الشركات قد قاموا بمعاينة المواقع التابعة لأعمالهم وأبلغوا المؤسسة أن الأمور على ما يرام ولا يوجد ما يستدعي القلق إلا أن المؤسسة لن تتأكد من الأمر إلا بعد كشف مهندسيها بأنفسهم على مختلف مواقع أعمال المشاريع الإسكانية وتقديم تقارير رسمية معتمدة من قبلهم تجاه هذا الوضع، متوجها إلى المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وان يمن علينا بالأمن والأمان.