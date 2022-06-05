يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية، في نسختها الثانية، وذلك من خلال نشره لمواد إعلامية تثقيفية خاصة به بشكل دوري.

حيث ناقش البنك مؤخرا كيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية الشاملة، معرفا بأنواعها والمزايا التي تتمتع بها كل منها والاختلاف بين متطلبات كل نوع، وذلك باعتباره واحدا من بين البنوك المحلية الرائدة ذا خبرة واسعة وشاملة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أشار محمد العبيد، مدير اول عمليات الائتمان المصرفي للأفراد في KIB، إلى أهمية التعريف بأنواع التمويل المختلفة، والتي يقدمها البنك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، على هيئة مرابحات ضمن الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وذلك ليتسنى للجمهور استيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بكل نوع تمويل ومتطلباته، والاطلاع على كافة شروطه وأحكامه المطبقة قبل تقديم الطلب على أي تمويل، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية التعرف على حقوق وواجبات العميل فيما يخص هذا الشأن، بما يشمل الضوابط والقوانين وسياسات الخصوصية وما إلى ذلك.

كما أوضح أن أنواع التمويل الممنوحة للأفراد من KIB تشمل التمويل الاستهلاكي، مثل مرابحات لشراء السلع الاستهلاكية وشراء السيارات، والمساومات وتتشابه مزايا كلا النوعين من التمويل في طلب حد أدنى للراتب الشهري قيمته 400 دينار، وتوفير حد أقصى للتمويل يصل إلى 25 ألف دينار، مع حد أدنى بقيمة 1000 دينار، كما تتمتع تلك التمويلات بحد أقصى لفترة السداد يصل إلى 5 سنوات، مع فترة سماح للقسط الأول.



وذكر العبيد أن KIB مازال يقدم حلولا تمويلية مميزة تلبي احتياجاتهم الصحية، وذلك من خلال توفير تمويل طبي بدون أرباح، بالتعاون مع شركاء البنك من مراكز وعيادات صحية وغيرها، وهو لا يشترط تحويل راتب، بينما تتراوح قيمته المقدمة بين 300 دينار وحتى 25 ألفا، مع أقساط شهرية مرنة تبدأ من 3 أشهر ولغاية 5 سنوات.