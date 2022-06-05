سيحظى العملاء براحة بال متكاملة مع الدعم الشامل ما بعد البيع وضمان 5 سنوات بعدد كيلومترات غير محدود



تم اعتماد شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين رسميا كموزع حصري من شركة INEOS Grenadier لسيارة INEOS Grenadier 4×4 في الكويت، والتقى لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية فريقا الإدارة العليا من كلتا الشركتين في المقر الرئيسي لمجموعة البابطين، حيث تم وضع خطة الإطلاق لسيارة Ineos Grenadier 4×4.



وعن هذه الاتفاقية تحدث غازي صالح البابطين الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجموعة البابطين قائلا: يسعدنا التعاون مع علامة تجارية جديدة ومميزة في عالم السيارات، لنتمكن بوجود سيارات Grenadier أن نقدم لعملائنا المتميزين في الكويت تجربة أداء وقيادة رفيعة المستوى.



وأضاف: تعكس هذه الشراكة الثقة الراسخة والعميقة في مجموعتنا التي تتوسع وتزداد نجاحا بوجود فريق من أفضل الكفاءات. لقد تم تصميم وهندسة INEOS Grenadier من قبل اخصائيين ومهندسين سعوا إلى ملء فراغ ملحوظ في سوق السيارات وتقديم سيارة 4×4 قوية قادرة على إنجاز المهام بنجاح وتتمتع بمتانة وقوة وتصميم عصري وعملي.

وتشكل هذه الاتفاقية الجديدة بالنسبة لنا مناسبة بارزة لتأكيد التزامنا ونجاحنا الذي يمتد عبر 70 سنة من الإنجازات التي قدمنا فيها لعملائنا تجربة مرضية حصري فيها على الابتكار وشغف التميز.



وتم تصميم سيارة INEOS Grenadier من نقطة الصفر لتكون متميزة وسباقة لغيرها بحيث تستلهم أعلى المعايير والمقاييس العالمية المستوى، ولذلك جاءت صناعتها متفردة بجمعها بين العراقة البريطانية في صناعة السيارات، والإبداع الألماني في التصميم والقوة لتكون Grenadier الجديدة إضافة نوعية هي الأفضل في فئتها مع المركبات ذات الدفع الرباعي القادرة على تحدي جميع الصعاب ومختلف الطرقات محافظة على قوتها وثباتها ومتانتها.



أما غاري بيرسون، المدير الإقليمي في بريطانيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة INEOS Automotive، فقال: لقد عملنا بشكل حثيث طوال سنة كاملة لاختيار شريكنا التجاري الأمثل والذي نتشارك معه في الحماسة والشغف لسيارة Grenadier.



وتابع قائلا: وقمنا باختيار مجموعة البابطين بما لديهم من فهم عميق وخبرة مرموقة واستثنائية في أسواق سيارات الدفع الرباعي 4×4 واحتياجات وتوقعات عملاء هذا النوع من السيارات من حيث الخدمة وراحة البال.

وإننا نتطلع معا إلى الأمام لنقدم لعملاء Grenadier ما يفوق توقعاتهم من حيث الخدمة والدعم.



وتأتي سيارة Grenadier بطراز أساسي مبسط يمكن أن يعتبره العملاء الراغبين في اقتنائها قاعدة لاختيار وتصميم نسختهم المثالية من السيارة بسهولة من مجموعة كبيرة من الاختيارات والملحقات.



وتشمل المزايا العملية لهذه السيارات باب خلفي من جزأين (30:70)، وعوارض سقفية مدمجة، إمكانية اختيار وإضافة الاكسسوارات والمصابيح حسب الطلب، ودعامية أمامية عريضة.

وتتبنى الشركة نهج المصدر المفتوح والذي يعني أن العملاء بإمكانهم إضافة مزيد من مجموعة الملحقات والاكسسوارات التي تلبي أذواق واحتياجات كل عميل على حدة.



وتمتاز سيارة Grenadier بمقصورتها الداخلية الفخمة والمريحة والغنية بالتكنولوجيا التي يتوقعها العملاء، وتم لذلك أيضا تصميم لوحة المفاتيح والعدادات بطريقة مناسبة وواضحة تتيح لقائد السيارة التحكم بها بكل سهولة أثناء القيادة، إضافة لشاشة تجمع الوظائف الترفيهية والمعلومات الخاصة بالسيارة، وأزرار تحكم في لوحة سقفية للقيادة في الطرقات الوعرة.

وبوجود الأرضية المطاطية القوية، ومقاعد RECARO المتينة والمريحة ومساحات التخزين الخلفية الرحبة فإن سيارة Grenadier ستكون الرفيق الأمثل لكل المهمات وجميع المغامرات.



جدير بالذكر أن Grenadier خضعت لاختبارات قياسية لمسافات بلغت 1.8 مليون كيلومتر ما يجعل INEOS على ثقة كاملة بما توفره هذه السيارة من أعلى مستويات الأداء والقوة والفعالية.

وتقدم الشركة لعملائها راحة البال من خلال ضمان لخمس سنوات مهما كان العداد، إضافة لوجود فريق تقني وهندسي وتسويقي متأهب دوما لتقديم الدعم والمشورة ما بعد البيع.



تدعو شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين جميع المهتمين والعاشقين للسيارات الحديثة أن يتفضلوا بزيارة موقع INEOS Grenadier على www.ineosgerandier.com للتعرف على هذه السيارة أكثر، ولتسجيل طلبات حجوزاتهم لهذه السيارة العصرية الاستثنائية التي تعتبر من أفضل سيارات 4×4 الحديثة والقوية والعملية.