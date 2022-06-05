طلال الملا: اتخذنا نهجاً إستراتيجياً لبناء بنية تحتية متطورة تشمل صالات عرض ومراكز خدمة مجهزة بأفضل الوسائل وأحدث التقنيات



استضافت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس- بنز في الكويت مؤخرا، وفدا من رئاسة مجموعة مرسيدس-بنز إيه جي Mercedes-Benz AG العالمية تزامنا مع احتفال الشركة بافتتاح مركز خدمة مرسيدس- بنز المتكامل الجديد في الشويخ ووضع حجر الأساس لصرح جديد يضاف لمنشآت مرسيدس- بنز في الكويت ضمن خطط الشركة الاستراتيجية في التوسع والنمو.



وقد تضمن الوفد الضيف كلا من أولا كالينيوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بنز أي جي العالمية، يرافقه مارتن شولتز الرئيس التنفيذي ورئيس شركة سيارات مرسيدس- بنز في الشرق الأوسط، وستيفان هوفمان رئيس إدارة العلاقات الاستثمارية في مجموعة مرسيدس- بنز أي جي.



وقد تخللت هذه الزيارة التاريخية، التي تعتبر الأولى من نوعها لموزع معتمد لمرسيدس-بنز في المنطقة، جولة في بوتيك مرسيدس- بنز الفريد في مجمع الأفنيوز، حيث قدم طلال أنور الملا الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا، يرافقه كل من روهيت باسين الرئيس المالي في مجموعة الملا، وعماد فليحان رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا، وستيف براون رئيس قطاع مرسيدس- بنز وعدد من كبار المسؤولين من شركة الملا أوتوموبيلز، قدم للوفد الضيف شرحا عن أحدث أساليب البيع بالتجزئة المبتكرة التي تتبعها شركة الملا أوتوموبيلز، تلاه عرض لمجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية ضمن خطة مجموعة الملا في توسعة وجود علامة مرسيدس- بنز العالمية في الكويت.



وتعليقا على هذا الحدث، قال طلال أنور الملا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا: يسعدنا جدا أن نستضيف في الكويت رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيدس- بنز إيه جي العالمية أولا كالينيوس والوفد الرسمي المرافق له من شركة مرسيدس- بنز العالمية.



وأضاف: في السنوات القليلة الماضية بذلت مجموعة الملا جهودا كبيرة لدعم خطط شركة الملا أوتوموبيلز لتوسيع نطاق علامة مرسيدس- بنز في الكويت ضمن سلسلة من المشاريع الحديثة التي سوف تعزز شبكة تواجد هذه العلامة التجارية العالمية.

فمنذ بداية تعاوننا الثنائي مع مرسيدس- بنز، العلامة التجارية المشهورة عالميا للسيارات الفاخرة، اتخذنا نهجا استراتيجيا لبناء بنية تحتية متطورة تشمل صالات عرض مجهزة بأفضل الوسائل وأحدث التقنيات ومراكز خدمة تحتوي على جميع التجهيزات والمعدات التي تتوافق مع مبادئ العلامة التجارية العالمية لنقدم لعملائنا في الكويت تجربة تسوق لا مثيل لها في عالم السيارات.

نحن سعداء بمشاركة استثماراتنا المبتكرة مع ضيوفنا خلال هذه الزيارة، ونأمل أن نستضيفهم في المستقبل للكشف عن مشاريعنا التوسعية المستقبلية.



افتتاح مركز خدمة جديد لمرسيدس- بنز في الشويخ



تضمنت الزيارة الرسمية مراسم حفل افتتاح لمركز خدمة مرسيدس- بنز الرئيسي الجديد في الشويخ الذي يمثل تطبيقا شاملا لمبادئ شركة مرسيدس- بنز في الخدمة والصيانة والذي تم بناؤه على مساحة تبلغ 11.200 متر مربع، ويتميز المركز الجديد المجهز بأفخم الطرازات وأحدث التقنيات بقدرة تشغيلية مرتفعة وتوفر عددا أكبر من الخدمات ومنطقة خدمات مكيفة بالكامل مكونة من 10 مسارات للخدمة تم تخصيص مسار واحد خاص منها لطراز AMG بالإضافة إلى 11 مسار توصيل ومنطقة استقبال مخصصة للعملاء تحتوي على مساحتين لاستقبال الاستشارات الخاصة و6 مساحات أخرى لاستقبال الاستشارات شبه الخاصة، كما يوفر مركز الخدمة الجديد صالة مصممة بلمسات احترافية جميلة يستمتع فيها العملاء بأجواء من الراحة والرفاهية وخدمة الضيافة المميزة خلال تسوقهم من أحدث منتجات مرسيدس- بنز المتوافرة في صالة العرض الخاصة بها.



في شركة الملا أوتوموبيلز، نحن نأخذ جودة خدماتنا على محمل الجد، ومن هذا المنطلق قمنا ببناء مركز الخدمة الحديث والمتكامل لمرسيدس- بنز في الشويخ والذي يتكون من 52 منطقة عمل، بالإضافة إلى منطقتين لغسيل السيارات وتنظيف المقصورة الداخلية للسيارات، ومنطقة مخصصة لبيع قطع الغيار ومستودعات إضافية مساندة. كما تم تجهيز ورشة خدمات التصليح العامة بأحدث التقنيات والآليات المتطورة والمعتمدة من مرسيدس-بنز.

بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون دائما بالاستثمار في تطوير خبرات فريقنا الفني المعتمد ذي المهارات العالية والحاصل على شهادات خبرة معتمدة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التقنية التي تجعلهم على كامل الاستعداد لتزويد عملائنا بأعلى مستويات الخدمة والدعم لضمان تنفيذ جميع عناصر رحلة العميل وفقا لمعايير مرسيدس- بنز العالمية.



وضع حجر الأساس لمنشأة متكاملة لدعم عمليات مرسيدس - بنز.. الأكبر من نوعها في المنطقة



اختتمت الزيارة بمراسم احتفال وضع حجر الأساس لأكبر الاستثمارات المتكاملة في المنطقة لمنشآت مرسيدس- بنز، بمساحة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مربع من المساحة المبنية، والتي ستضيف عند الانتهاء من بنائها نقلة نوعية جديدة لشبكة الملا أوتوموبيلز واستمرارا لالتزام الشركة بالنهج المبتكرة لخدمة عملاء مرسيدس- بنز في الكويت.

كما سيتضمن المرفق الجديد أحدث تجارب التسوق ومبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع، ومراكز الضيافة، بالإضافة إلى العديد من المرافق والخدمات المساندة الحديثة.