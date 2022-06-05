أعلن البنك الأهلي المتحد عن اعتزازه بالمشاركة في برنامج «هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية» الذي ينفذ سنويا بتعاون استراتيجي مع كلية هارفارد للأعمال وضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية، حيث تخرج ثلاثة من موظفي البنك الأهلي المتحد في هذا البرنامج.



شارك البنك في حفل التكريم وتوزيع الشهادات لخريجي البرنامج الذي انعقد مؤخرا في قاعة صباح الأحمد في مبنى بنك الكويت المركزي، برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس ادارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، وحضور المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي.



وفي هذا السيـــــاق، أوضحت الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي أن البنك الأهلي المتحد معروف باهتمامه البالغ باجتذاب أفضل العناصر من الكفاءات الوطنية الشابة وتوفير كل سبل الدعم والتطوير المهني لهم من خلال أفضل البرامج التدريبية التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب المعارف والخبرات والمهارات الأساسية اللازمة للارتقاء بمسيرتهم المهنية ليتمكنوا من القيام بدورهم في نهضة القطاع المصرفي الكويتي.



من جانبهم، عبر المشاركون في البرامج التدريبية المهنية عن سعادتهم وامتنانهم للبنك الأهلي المتحد لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مثل البرامج المميزة التي تسهم في تعزيز خبراتهم المصرفية.



وأشارت إلى حرص البنك الأهلي المتحد على المشاركة في مثل هذه البرامج الرائدة التي تهدف إلى تطوير الكوادر، والقيادات التنفيذية وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة للاستثمار في الموارد البشرية والعمل على تحسين قدراتهم وإمكاناتهم.

وأضافت الحميضي: البنك يؤمن بأهمية التدريب والتطوير المستمر لموظفيه لتحسين أدائهم بما ينعكس على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع المصرفي على الصعيد العالمي.