أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مايو 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي انخفض بنسبة 6.4% في شهر مايو، متأثرا بأداء الأسواق العالمية والذي ألقى بظلاله على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتأثرت الأسهم الكويتية بتراجع المستثمرين عن المخاطرة بسبب مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية، وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة 12.3% خلال الشهر مع اقتراب موسم ذروة الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأميركية.



ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الأكثر تراجعا بنسبة 8.4% و8.2% على التوالي. وكان قطاع المواد الأساسية الوحيد الذي سجل ارتفاعا هذا الشهر بنسبة 4%.

ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم مجموعة الامتياز أكبر تراجع في مايو بنسبة 15.1% و14.8% على التوالي. وكانت شركة أجيليتي قد أعلنت عن ارتفاع طفيف في صافي أرباحها عن الربع الأول من العام، لتسجل 12.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ12.6 مليون دينار خلال الربع الأول من 2021.



وقد أعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2% خلال الشهر لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أعلى معدل لرفع الفائدة منذ 22 عام.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 4.36% على أساس سنوي في مارس، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.18% على أساس سنوي.

ومن جانبها، أكدت موديز التصنيف الائتماني للكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن الموازنة العامة للدولة والسياسات الوقائية المالية ستظل قوية في المستقبل القريب.



وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 7% خلال مايو، حيث سجلت جميع الأسواق الخليجية خسائر في هذا الشهر.

وسجل المؤشر العام لسوق دبي والسوق الكويتي أعلى تراجع، لينهيا الشهر بتراجع نسبته 10% و6.4% على التوالي.

كما تراجعت السوق السعودية بما نسبته 5.9%. وبين القطاعات الخليجية، كانت الأسهم غير الدورية الرابح الأكبر هذا الشهر بنسبة 12.8%، في حين كان قطاع الاتصالات الخاسر الأكبر بنسبة 11%. وتراجع القطاع المصرفي بنسبة 7.5% في مايو.

ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان سهم الشركة الدولية القابضة الأفضل أداء، حيث سجل ارتفاع بنسبة 28.3% خلال الشهر و84.2% منذ بداية العام، نتيجة أداء الأرباح القوي وقرار الشركة باستثمار 2 مليار دولار في ثلاث شركات تابعة لمجموعة (أداني) الهندية في مقابل امتلاك أسهم تفضيلية في تلك الشركات.

ونوه تقرير «المركز» إلى أن البنوك المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر رفعت أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس بعد تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة.



واختتم «المركز» تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 12.3% خلال مايو، لتسجل زيادة سنوية بنسبة 57.9%، مدعومة بمخاوف بشأن القيود في حجم العرض، مما يفوق مخاوف المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي أو الركود.