يسعى الاسطورة الاسباني رافايل نادال الى تعزيز رقمين قياسيين بحوزته وتحقيق آخر جديد عندما يلتقي النرويجي الواعد كاسبر رود اليوم، في نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى في التنس.



ويريد نادال تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب بالبطولة الفرنسية ورفعه الى 14 في حال قدر له الفوز وذلك بعد باكورة ألقابه في رولان غاروس قبل 17 عاما عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، ليرفع رصيده في الوقت ذاته من الألقاب الكبيرة الى 22 لقبا (رقم قياسي) بفارق اثنين عن منافسيه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.



كما انه سيصبح بعمر السادسة والثلاثين ويومين اللاعب الأكبر سنا الذي يتوج بطلا في رولان غاروس، علما بأن الرقم القياسي الحالي في حوزة مواطنه اندريس خيمينو الذي توج باللقب قبل 50 عاما بعمر 34 عاما.



في المقابل، يسعى رود (23 عاما) الذي تعلم في اكاديمية نادال بالذات ويعتبر الأخير مثاله الأعلى الى احراز باكورة ألقابه الكبيرة.

وجاء تأهل نادال إلى المباراة النهائية بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف نتيجة إصابة قوية تعرض لها في نهاية المجموعة الثانية.



فيما تأهل رود الثامن بإقصائه الكرواتي مارين تشيليتش بالفوز عليه 3-6 و6-4 و6-2 و6-2.



وفي نهائي السيدات، واصلت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك (21 عاما) مسيرتها الرائعة ونجحت في الفوز باللقب على حساب الأميركية كوكو غوف بمجموعتين نظيفتين 6-1 و6-3، لتحقق اللقب التاسع في مسيرتها، والثاني لها في بطولات الغراند سلام، والخامس على الملاعب الترابية.