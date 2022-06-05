أعلن قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا أمس انفصالهما بعد علاقة استمرت لأكثر من عقد أثمرت طفلين.



وقال الثنائي في بيان مشترك «يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا».



ويحمل بيكيه (35 عاما) ألوان برشلونة منذ العام 2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كما توج مع بلاده بلقبي كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا في 2012.



وتعد شاكيرا (45 عاما) من أبرز الأسماء في الموسيقى العالمية، وقد باعت في مسيرتها أكثر من 60 مليون أسطوانة.



ويأتي خبر الانفصال بعد أكثر من أسبوع على رد القضاء الإسباني طلبا تقدمت به شاكيرا المتهمة بالضلوع في عملية تهرب ضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو (نحو 15.5 مليون دولار) بشأن إيراداتها بين 2012 و2014، ما يعني أن محاكمتها باتت قريبة.