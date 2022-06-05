تتجه الأنظار اليوم صوب لقاء ويلز وضيفتها أوكرانيا في الدور النهائي من التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، وذلك على ملعب «كارديف».

وسيكون الفائز في لقاء اليوم المتأهل الأخير من القارة الأوروبية وسينضم لمنتخبات المجموعة الثانية في المونديال القطري الى جانب انجلترا وإيران والولايات المتحدة الأميركية.

وعادت أوكرانيا بفوز لافت من ارض اسكتلندا 3-1، ضمن نصف نهائي المسار الأول المؤجل من مارس الماضي بسبب الأحداث الحاصلة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وتبقى لها محطة أخيرة في كارديف ضد نجم ويلز غاريث بيل ورفاقه، لحجز البطاقة الثالثة عشرة الأخيرة لقارة أوروبا.

وتأهلت أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، مرة وحيدة الى كأس العالم، عندما بلغت ربع نهائي نسخة 2006 مع أسطورة هجومها أندري شيفتشنكو.



ومثلها فعلت ويلز التي بلغت ربع النهائي من مشاركتها الوحيدة عام 1958، عندما خسرت بهدف أمام برازيل «اليافع» بيليه في مواجهة غاب عنها نجم هجومها المصاب جون تشالز.



ويعد تشالز الذي توفي عام 2004 عن 72 عاما، من أعظم اللاعبين في تاريخ بريطانيا، وقد انتقل اللاعب الذي سجل 15 هدفا في 38 مباراة دولية لويلز، من ليدز يونايتد عام 1957 إلى يوفنتوس الإيطالي برقم قياسي بريطاني بلغ 65 ألف جنيه استرليني.



ووصف مدرب ويلز الحالي روب بايج المباراة ضد أوكرانيا بانها «الأهم في تاريخ ويلز».



في المقابل، رأى مدرب أوكرانيا ألكسندر بيتراكوف بعد فوز الأربعاء في غلاسكو «لا تزال لدينا مباراة ويلز. سنقوم بكل شيء كي يفخر بنا الأوكرانيون».