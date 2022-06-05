بعد ستة أيام من الأحداث التي شهدها عند مداخله في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي (1-0)، كان «استاد دو فرانس» الجمعة على موعد مع سقوط لفرنسا بطلة العالم وحاملة اللقب في مستهل مشوارها في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية التي شهدت فوزا كاسحا لهولندا على بلجيكا في معقل الأخيرة 4-1.

في سان دوني، شمال العاصمة «باريس»، لم تكن بداية فرنسا بطلة العالم والفائز بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا، في منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول واعدة، إذ سقطت على أرضها وبين جماهيرها 1-2 أمام الدنمارك بعدما كانت البادئة بالتسجيل.



وسجل كريم بنزيمة هدف فرنسا (51)، قبل أن ترد الدنمارك بهدفين عن طريق البديل اندرياس كورنيليوس (68 و88).



وأبت كرواتيا وصيفة فرنسا في مونديال روسيا 2018، إلا أن ترافق «الديوك» في خيبتها أيضا بتلقيها هزيمة مذلة على أرضها أمام النمسا بثلاثية نظيفة سجلها ماركو أرناوتوفيتش (41) وميكايل غريغوريتش (54) ومارسيل سابيتسر (57) في المباراة الثانية للمجموعة ذاتها.



وفي المجموعة الرابعة، كان تذمر نجم بلجيكا ومان سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين من هذه المباريات التي تقام مباشرة بعد انتهاء الدوريات والمسابقات القارية للأندية، في مكانه إذ سقط ورفاقه أمام هولندا في بروكسل 1-4 بعدما كانوا متخلفين برباعية نظيفة.



وبعد سلسلة من 6 مباريات متتالية من دون فوز أمام «الشياطين الحمر» إن كان وديا أو رسميا، حققت هولندا الفوز أخيرا وخرجت منتصرة من الأراضي البلجيكية للمرة الأولى منذ 1996 في تصفيات مونديال 1998.



وسجل رباعية «الطواحين» كل من ستيفن بيرغوين (40) وممفيس ديباي (51 و62) ودينزل دونفريس (66)، فيما أحرز هدف بلجيكا الوحيد لاعبه ميتشي باتشاواي في الدقيقة 90.



وتقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة الثانية، حيث تلعب التشيك مع إسبانيا، والبرتغال مع سويسرا.