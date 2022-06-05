أعلن الأرجنتيني كارلوس تيفيز المهاجم السابق لفريقي مان يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اعتزاله، وذلك في عمر الـ38 عاما.



وأوضح تيفيز أن وفاة والده كانت وراء رفضه عروضا للاستمرار في الملاعب كلاعب كرة قدم.



وقدم تيفيز مسيرة حافلة كلاعب، خاصة في إنجلترا، حيث لعب لفريقي مان يونايتد ومان سيتي.



كذلك لعب تيفيز لثلاث فترات متفرقة لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولعب لكورينثيانز البرازيلي ووست هام الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وكذلك شنغهاي شينخوا الصيني.



وخاض تيفيز آخر مباراة مع فريق بوكا جونيورز في عام 2021 قبل وداع الفريق، وقد أبقى الباب مفتوحا حينذاك أمام انتقاله إلى أي فريق آخر.



لكن تيفيز قال في تصريحات نشرها موقع «موندو ألبيسيليتي» الأرجنتيني، إنه رغم تلقيه عروضا من الدوري الأميركي لكرة القدم، قرر التوقف عن اللعب لأنه لم يعد لديه «المشجع الأول له» بوفاة والده.