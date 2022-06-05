أفادت صحيفة «ميرور» البريطانية بأن نادي ليفربول الإنجليزي اختار قائمة مختصرة تتكون من خمسة لاعبين لتحديد البديل المثالي لمهاجمه السنغالي ساديو ماني الذي يرغب في الرحيل هذا الصيف.



وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن «الريدز» على وشك خسارة مهاجمه السنغالي في فترة الانتقالات المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي صيف 2023 ولهذا سيضطر لبيعه بدلا من أن يرحل مجانا بعد انتهاء الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيستغل الاهتمام المتزايد من بايرن ميونيخ الألماني لضم ساديو في توفير الأموال لشراء لاعب جديد كبديل له، ولهذا وضع قائمة مختصرة لخمسة لاعبين.



وذكرت الصحيفة أن القائمة المختصرة تضم اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز وهو أحد اللاعبين المتألقين مع بنفيكا، ويضع بنفيكا 60 مليون يورو كحد أدنى لأي فريق يحاول التعاقد مع صاحب الـ 22 عاما.



وتضم أيضا الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي يقدم مستويات رائعة في لايبزيغ الألماني، والدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي لفت الأنظار إليه ويعد هدفا لأرسنال وتوتنهام، كما أن هناك الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب البايرن وهو أحد أعظم المهاجمين، ومستواه ثابت منذ سنوات رغم بلوغه الـ 33 عاما، فيما لم تفصح الصحيفة عن اللاعب الخامس.