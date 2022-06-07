تأهل فريق كرة اليد بنادي الكويت، إلى الدور الثاني من بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ38 بفوزه أول من أمس على الجزيرة الاماراتي 28-21 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا فوز الأهلي القطري على مسقط العماني 25-17 ليرافق «الأبيض» إلى الدور نفسه، فيما خرج الجزيرة ومسقط من سباق المنافسة على اللقب.



حضر مواجهة الكويت والجزيرة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح.



وتقام اليوم الجولة الرابعة والأخيرة من الدور التمهيدي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث يلتقي السالمية مع النجمة البحريني في الخامسة مساء ضمن المجموعة الثانية، تليها في السابعة مساء مواجهة الكويت والأهلي القطري على صدارة المجموعة الأولى.



من جانبه، بارك نجم نادي الكويت عبدالله الخميس لإدارة النادي وجماهير الأبيض التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، وبفضل دعم ادارة النادي ومساندة جماهيرنا الوفية تمكنا من تحقيق الفوز في اول مباراتين ما ضمن لنا الصعود للدور الثاني.



من جانبه، قال رئيس وفد نادي النجمة البحريني فهد الملا ان البطولة تشهد مشاركة نخبة لاعبي اليد الخليجية، مبديا رضاه عن فترة الإعداد التي خاضها فريقه قبل خوض غمار البطولة ونوه إلى تأثر الفريق سلبا بمشاركة أربعة لاعبين مع منتخب البحرين في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت مؤخرا في الكويت، آملا ألا يؤثر ابتعادهم خلال الفترة الماضية على انسجام الفريق كمجموعة متجانسة.