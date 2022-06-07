هادي العنزي



أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تجديد التعاقد مع محترفه السوري عبدالله الشامي، وذلك بعد موسم متميز قدمه المدافع الدولي ساهم خلاله في بقاء «الأشاوس» ضمن فرق دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل.



كما يعمل الجهاز الإداري على تعزيز صفوف الفريق عبر إتمام عدة تعاقدات محلية من شأنها المساهمة في وضع الفريق ضمن فرق الوسط الموسم المقبل، بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من محترف أجنبي، خاصة في خط المقدمة، وذلك بعد مغادرة الإسباني ديمبلي إلى نادي الكويت في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2022، والمهاجم الآخر الإيفواري سيدريك هنري بعد انتهاء عقده مع النادي، فيما تم تجديد التعاقد مع البرازيلي واليسون مايا، ومواطنه لويز فرنانديز.



وفي سياق متسق، يدرس الجهاز الإداري للفحيحيل المفاضلة بين عدة سير لمدربين أجانب لاختيار الأكفأ والأفضل من بينهم لتولي مهمة تدريب الأحمر في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش، الذي جاء بدوره منتصف الموسم الماضي خلفا للمدرب الوطني ظاهر العدواني.