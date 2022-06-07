افتتح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بدر الكوس أمس الأول بالكويت الدراسة الدولية لمدربي الكرة الطائرة «المستوى الأول» بمركز إعداد القادة بالخالدية التي ينظمها اتحاد الكرة الطائرة خلال الفترة من 5 - 9 الجاري بمشاركة 29 دارسا. ويحاضر في الدراسة العماني د.شهاب الدين بن سعيد والمصري د.محمد صلاح الدين بحضور رئيس قسم مركز إعداد القادة مصلح الرشيدي.



وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مدير الدراسة بدر الكوس، إن الدراسة ستكون لمدة 40 ساعة تقريبا على مدار 5 أيام مقسمة على الجانبين النظري والعملي، من أجل رفع المستوى العام للدارسين وتطوير مهاراتهم بالشكل والمستوى اللائق.