مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



وضع مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التشيكي فيتيزلاف لافيكا لمساته الأخيرة على تشكيلة الأزرق التي ستواجه إندونيسيا غدا في انطلاق مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، وتضم المجموعة أيضا منتخبي الأردن ونيبال.



ويختتم الأزرق تدريباته مساء اليوم على ستاد صباح السالم بالنادي العربي بدلا من ستاد جابر بعدما قرر الاتحاد الآسيوي عدم إقامة التدريب الرسمي لأي منتخب على ستاد جابر الذي سيستضيف التصفيات.



إلى ذلك، سيقام المؤتمر الصحافي للمنتخبات في الـ12 من ظهر اليوم في فندق راديسون بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب، وسيسبقه الاجتماع الفني الذي ستحدد من خلاله القمصان الرسمية لكل منتخب الأساسية والبديلة بما فيها زي حراس المرمى.



ومن المتوقع أن يحدد لافيكا تشكيلته الأساسية التي ستواجه إندونيسيا من خلال تدريبات اليوم التي ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، على أن تكون مغلقة بعد هذا الوقت حسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



ومن الواضح أن المدرب لافيكا لن يلقي بكل أوراقه في المباراة الأولى وسيقوم بتوزيع المجهود بين اللاعبين على المباريات الثلاث خوفا من الإرهاق وبالتالي حدوث إصابات مفاجئة، لذلك قد يعمد لافيكا إلى إراحة المهاجم شبيب الخالدي في المباراة الأولى وإشراك يوسف ناصر بدلا منه لما يملكه من خبرة كبيرة خصوصا على مستوى المنتخب والتصفيات الآسيوية.



ويتأهل من المجموعات الـ6 أصحاب المراكز الأولى الى جانب أفضل خمسة منتخبات حلت في المركز الثاني.



من جهة اخرى، يختتم منتخبنا الوطني الأولمبي اليوم مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في أوزبكستان، وذلك بلقاء المنتخب العراقي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.



وكان الازرق قد ودع البطولة بخسارته أمام استراليا 0-2 ثم من الأردن 0-1، فيما يخوض العراق المباراة وفي رصيده نقطتان، ويسعى إلى تحقيق الفوز فقط وانتظار صافرة نهاية المباراة الأخرى التي تجمع استراليا والأردن ولكل منهما 4 نقاط، وذلك لتحديد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي. ومن المقرر ان تعود بعثة منتخبنا الى البلاد غدا.