استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس بمكتبه أمس رؤساء وفود الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في بطولة الشرطة الثانية للرماية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بحضور رئيس اتحاد الشرطة الرياضي العميد حقوقي وليد الشهاب.



ورحب البرجس بوفود الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني الكويت، ونقل لهم تحيات وتقدير رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، متمنيا لهم ولفرقهم كل التوفيق في البطولة، ومؤكدا ان البطولة تعد مرحلة مهمة للرماة الخليجيين في الاعداد والتجهيز للبطولات العربية والإقليمية والقارية التي ستشارك بها الاتحادات الشرطية الخليجية، متمنيا ان تحقق البطولة الأهداف التي أقيمت من اجلها.



من جانبهم، شكر رؤساء وفود الاتحادات الرياضية الشرطية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكيل وزارة الداخلية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في بلدهم الثاني الكويت والمستوى المتميز في الاعداد والتجهيز والتنظيم للبطولة.