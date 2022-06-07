غادر وفد نادي الطموح الكويتي لألعاب القوى لإقامة معسكر تدريبي لمده أسبوعين في تركيا استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم السادسة لمتلازمة الداون التي تستضيفها التشيك خلال الفترة من 19 إلى 26 الجاري.



ويضم الوفد 14 فردا من لاعبين وجهازين فني وإداري برئاسة هناء الزواوي أمين الصندوق التي أكدت قبيل المغادرة ثقتها في أبناء وبنات الكويت في تقديم صورة مشرفة لرياضة ذوي الإعاقة الكويتية والعربية في هذا المحفل العالمي، مشيرة إلى أن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في البطولة بين 12 دولة من جميع أنحاء العالم.



وأضافت: «لاعبونا استعدوا جيدا للبطولة من خلال تدريبات يومية ومعسكرات داخلية على مدى شهرين، فضلا عن المشاركة في بطولة نادي التحدي الأولى لألعاب القوى التي أقيمت الأسبوع الماضي، كما أن هذه المشاركة تأتي ضمن أجندة المشاركات الخارجية للنادي في المحافل الإقليمية والدولية لمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والمنافسة وصقل قدراتهم الرياضية»، وثمنت دعم مجلس إدارة نادي الطموح برئاسة رحاب بورسلي للاعبين والجهازين الفني والإداري وحرصه على تسخير كل الإمكانات وتذليل العقبات لإنجاح مهمتهم.