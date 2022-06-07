بعد نحو عام من المواجهة التي جمعت بين ألمانيا وانجلترا في ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم وانتهت بفوز الأخيرة 2-0، يخوض «ناسيونال مانشافت» مباراة ثأرية ضد منتخب «الأسود الثلاثة» في ميونيخ في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج الفريقان الى الفوز بعد خسارة انجلترا مباراتها الافتتاحية أمام المجر 0-1 ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول، في حين عانت ألمانيا للخروج متعادلة ضد إيطاليا التي لعبت بتشكيلة رديفة بعد أن خاضت مباراة «فيناليسيما» ضد الأرجنتين قبل ثلاثة أيام فقط.



وفي البطولة ذاتها، سجل النجم كريستيانو رونالدو هدفين ليقود منتخب بلاده الى فوز صريح على سويسرا 4-0 وانتزاع صدارة المجموعة الثانية في الجولة الثانية.



وكان المنتخب البرتغالي انتزع تعادلا من اسبانيا في عقر دارها 1-1 منتصف الأسبوع فتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن تشيكيا التي حققت نتيجة لافتة بالتعادل مع إسبانيا 2-2 في براغ.



في المباراة الاولى، افتح وليام كارفالو التسجيل للمنتخب البرتغالي عندما تابع كرة مرتدة من الحارس غريغور كوبل اثر تصديه لركلة حرة مباشرة سددها رونالدو ليتابعها الاول في الشباك (15).



ثم سجل رونالدو هدفين في مدى اربع دقائق في الدقيقتين 35 و39 ليرفع رصيده الدولي الى 117 هدفا.

وأنهى رونالدو بالتالي صياما عن التهديف بقميص منتخب بلاده استمر منذ أكتوبر عام 2021 وثلاثيته في مرمى لوكسمبورغ. ثم أنهى جواو كانسيلو مهرجان الأهداف لأبطال أوروبا عام 2016 في الدقيقة 68.



وفي المباراة الثانية، فاجأ المنتخب التشيكي نظيره الاسباني بالخروج متعادلا معه 2-2.



وكانت تشيكيا في طريقها لتحقيق مفاجأة مدوية لأنها تقدمت على اسبانيا وصيفة هذه المسابقة في نسختها الاخيرة في أكتوبر الماضي 2-1، حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يدرك «لا روخا» التعادل.



افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا بواسطة ياكوب بيتشيك لكن لاعب وسط اسبانيا ونادي برشلونة غافي أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول.



وبات غافي أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب اسبانيا بعمر 17 عاما و304 أيام محطما الرقم القياسي السابق لزميله في الفريق الكاتالوني أنسو فاتي الذي سجل هدفه في مرمى أوكرانيا في 6 سبتمبر عام 2020 بعمر الـ 17 و311 يوما.



وتقدمت تشيكيا مجددا عن طريق يان كوتشتا (66)، قبل أن ينقذ اينيغو مارتينيس اسبانيا من الخسارة بإدراكه التعادل في الرمق الاخير بكرة رأسية اصطدمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك.



وفي أبرز المباريات الأخرى، سجل ايرلينغ هالاند هدفي منتخب بلاده النرويج في مرمى السويد ليخرج فائزا 2-1 بينهما هدف من ركلة جزاء، في حين حققت صربيا المتأهلة الى مونديال قطر فوزا عريضا على سلوفينيا 4-1.