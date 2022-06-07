حقق المنتخب البرازيلي فوزا صعبا على نظيره الياباني 1-0 في مباراة ودية قبل 5 أشهر ونصف من انطلاق مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وسجل نجم البرازيل نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء. رفع رصيده الدولي إلى 74 هدفا في 119 مباراة، متخلفا بفارق 3 أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي المسجل باسم الأسطورة بيليه.

وصل المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات (رقم قياسي)، آخرها عام 2002، إلى اليابان منتشيا بفوز ساحق على نظيره الكوري الجنوبي 5-1 الأسبوع الماضي، لكنه وجد مقاومة كبيرة من منافسه الياباني الذي لعب مدافعا طوال الدقائق الـ 90.