ارتقت التونسية أنس جابر إلى أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات «دبليو تي ايه» للتنس، بعد تقدمها إلى المركز الرابع رغم مشاركة مخيبة هذا العام في بطولة رولان غاروس التي دخلتها كمرشحة قوية للمنافسة على اللقب.



بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى الپولندية إيغا شفيونتيك في روما، وكلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة على الكأس في باريس مع استمرار سعيها للقب أول في البطولات الكبرى.



إلا أنها خرجت بشكل مفاجئ من الدور الأول على يد الپولندية ماغدا لينيت بخسارتها بثلاث مجموعات.

ورغم هذه الانتكاسة، تمكنت من التقدم مركزين نتيجة خروج العديد من المصنفات الأوليات من أدوار مبكرة، أبرزهن بطلة الموسم الماضي التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي خسرت وصافة التصنيف وتراجعت 12 مركزا إلى المرتبة 14 بسبب النقاط التي خسرتها جراء خروجها من الدور الأول أيضا.



وواصلت شفيونتيك التحليق خارج السرب ووسعت الفارق إلى أكثر من أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافساتها، الوصيفة الجديدة الإستونية أنيت كونتافيت التي تقدمت ثلاثة مراكز رغم خروجها افتتاحا في العاصمة الفرنسية.

ولدى الرجال، تقدم الإسباني رافايل نادال مرتبة إلى المركز الرابع بعد أن عزز ابن الـ 36 عاما رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان غاروس والألقاب الكبرى، بتحقيقه الاحد الكأس الرابعة عشرة في باريس والـ 22 في الـ «غراند سلام».



وبعد سقوطه في ربع النهائي ضد نادال وتنازله عن لقب البطولة الفرنسية، حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الصدارة لكنه سيخسرها الأسبوع المقبل لصالح الروسي دانييل مدفيديف ويتراجع الى المركز الثالث خلف الألماني ألكسندر زفيريف الذي كشف أنه يعاني على الأرجح من تمزق في «العديد» من أربطة الكاحل بعد الإصابة التي منعته الجمعة من إكمال مباراته ضد نادال في نصف نهائي رولان غاروس.



وتقدم كاسبر رود الى المركز السادس الأعلى في مسيرته بعد أن أصبح أول نرويجي يبلغ نهائي بطولة كبرى في التاريخ قبل أن يسقط أمام أستاذه ومثاله الأعلى نادال الذي تأسس ابن الـ 23 عاما في أكاديميته.