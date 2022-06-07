تتبارز الإمارات مع أستراليا اليوم في الدوحة على بطاقة خامس قارة آسيا ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، ستؤهل الفائز لمواجهة البيرو في ملحق دولي يمنح بطله التذكرة الـ 31 قبل الأخيرة في الحدث العالمي.



على ستاد أحمد بن علي المونديالي المكيف، تحلم الإمارات في متابعة حلم مشوار المونديال الذي تذوقت طعمه مرة يتمية في 1990، فبحال تخطيها أستراليا، ستلاقي البيرو خامسة أميركا الجنوبية الإثنين المقبل على الملعب عينه.

ومع ضمان ويلز آخر المقاعد الأوروبية الأحد بفوزها على أوكرانيا 1-0 في كارديف، تبقى بطاقتان، الأولى بين البيرو والفائز بين أستراليا والإمارات، وبطلها ينضم إلى مجموعة فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس في المونديال.

والثانية 14 الجاري بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) على ستاد أحمد بن علي أيضا.