سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خماسية تاريخية وقاد منتخب بلاده للفوز على إستونيا 5-0 وديا على ملعب السادار في مدينة بامبلونا الإسبانية ضمن إطار استعدادات «راقصي التانغو» لمونديال قطر 2022.



وحقق ميسي خماسية بلاده في عقر دار فريق أوساسونا في الدقائق 8 من ركلة جزاء و45 و47 و71 و76، رافعا رصيده من الأهداف الدولية إلى 86 في 162 مباراة، وإلى 769 في مسيرته.



وسجل نجم باريس سان جرمان 7 ثلاثيات وخماسية بقميص «ألبيسيلستي»، ليصبح ثالث أفضل هداف دولي متجاوزا المجري فيرينتس بوشكاش (84 هدفا في 85 مباراة).



وهي ثاني خماسية يسجلها «البرغوث» الصغير (34 عاما) في مسيرته بعد أولى بقميص فريقه السابق برشلونة في الفوز على باير ليفركوزن 7-1 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 7 مارس 2012.

وبات أول لاعب أرجنتيني دولي يحقق هذا الإنجاز منذ 80 عاما وتحديدا منذ خوسيه مانويل مورينو في الفوز على الإكوادور 12-0عام 1942.



وتابعت الأرجنتين بقيادة مدربها ليونيل سكالوني سلسلة مبارياتها من دون خسارة لترفع غلتها إلى 33، بعد ثلاثة أيام من فوزها على إيطاليا بثلاثية نظيفة في مباراة أطلق عليها «فيناليسيما» وجمعت بين بطلي قارتي أميركا الجنوبية وأوروبا على ملعب «ويمبلي» في لندن.